Minaccia il suicidio dalla Scala dei Giganti: salvato da un carabiniere

Salvato da un carabiniere un giovane che ieri verso l'ora di pranzo era intenzionato a togliersi la vita, buttandosi dalla Scala dei Giganti.

L'azione di salvataggio è stata compiuta da due Carabinieri del Nucleo Radiomobile; in particolare uno dei due uomini è salito sulla balconata ed è riuscito ad abbracciare l'aspirante suicida, dopo averci parlato per tranquillizzarlo.



Il ragazzo infatti non desisteva dall'intento suicida, voleva spingersi nel vuoto; fortunatamente l'appuntato dell'Arma è riuscito ad avere la meglio ed aiutato da un'assistente della polizia di Stato è riuscito a riportare l'uomo a terra.

Successivamente è intervenuto sul posto anche il 118 che ha portato il giovane al pronto soccorso.