Tentato furto all’Obi: scassinano la porta all’alba, indagano i Carabinieri

Ignoti ladri hanno tentato di rubare all'interno dell'Obi in strada della Rosandra. È successo stamattina, come riportato da Telefriuli, intorno alle 5.30. A quell'ora la vigilanza del Corpo Vigili Notturni è stata avvertita ed è intervenuta in loco. Una porta di uscita di sicurezza è stata trovata aperta, quindi gli operatori hanno chiamato i Carabinieri e i responsabili del negozio. Da una prima verifica risulta che nulla è stato rubato, anche se le ricerche proseguiranno nella giornata di oggi in maniera più approfondita.

