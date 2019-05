Tenta di forzare la porta di un appartamento in pieno giorno

Tentativo di effrazione in casa in pieno giorno: all'ora di pranzo di ieri un condomino ha notato un uomo armeggiare sulla porta di un appartamento di uno stabile di via Battera. Una volta scoperto, il malintenzionato è fuggito. Sul posto è giunta prontamente una Volante, che ha riscontrato il danneggiamento della porta d’ingresso all’altezza della serratura. A nulla sono valse le ricerche effettuate in zona nell’immediatezza per individuare l’autore del gesto.

La Polizia segnala inoltre che questa notte, 24 maggio 2019: la Polizia di Stato ha restituito al legittimo proprietario un motociclo rubato a inizio mese. Un equipaggio della Squadra Volante ha notato il mezzo in via del Destriero appoggiato contro un muro e privo di bloccasterzo. Dopo gli accertamenti del caso è stato rintracciato il proprietario, al quale è stato restituito il motociclo.