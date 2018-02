Tentato furto a San Vito, torna a casa e trova la porta forzata

Tentato furto con scasso nel pomeriggio di sabato 27 al quarto piano di un condominio in via Montecucco a san Vito. Lo riferisce il negozio "Il posto delle chiavi", che ha ricevuto una chiamata dalla diretta interessata. La donna, tornando a casa, ha trovato la porta scassinata, ma il furto non è stato portato a termine forse a causa dei cani presenti in casa oppure, più probabilmente, da qualcuno che scendeva o saliva le scale.

Di solito, dichiara il responsabile del negozio, i ladri non si fanno intimidire dai cani e sono già a conoscenza della loro presenza perché se puntano un appartamento tendono a studiare le abitudini di chi ci abita. In questo caso la vittima del tentato furto ha chiesto immediatamente un preventivo per una porta blindata.