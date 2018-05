Tentato furto in appartamento a Roiano: un'anziana mette in fuga il malvivente

Tentata truffa a un'anziana signora nel quartiere di Roiano, dove un giovane ha cercato di rubare alcuni orologi antichi da taschino, poi tempestivamente recuperati dall’anziana proprietaria. Entrato in casa offrendo un aiuto per lavori di giardinaggio, l'uomo ha approfittato di un attimo di distrazione della signora e ha sottratto alcuni orologi collocati sopra un mobile. La sua azione è stata, però, notata dalla signora che con estrema decisione se li è ripresi prelevandoli dalla tasca del giubbotto del giovane, affabile e gentile nei toni, che si è espresso in corretto italiano. Sorpreso dalla reazione dell’anziana, si è dato alla fuga.

La Polizia invita tutte le persone «a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi. In questo caso - conclude il comunicato della Polizia - un plauso alla signora per la sua pronta ed efficace azione».