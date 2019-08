Tentato furto a un distributore di Opicina: indagini in corso

Tentano di scassinare il distributore di generi alimentari all’esterno di una rivendita di tabacchi a Opicina, in via di Prosecco. I malintenzionati, al momento ancora ignoti, non sono riusciti nel loro intento e hanno infranto una telecamera di videosorveglianza per poi allontanarsi a bordo di alcune biciclette. Gli agenti della Squadra Volante della Questura si sono recati ieri mattina sul posto e hanno rinvenuto un martello rotto. Sono in corso indagini.