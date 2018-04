Tentato furto alle Poste di Servola: intervento della Polizia

Alle 4 del mattino di domenica 9 aprile è scattato l’allarme della filiale delle Poste di via di Servola: dalle prime indiscrezioni pare che ci sia stato un tentativo di effrazione di due persone che hanno rotto la vetrata d’ingresso.

L’intervento della Squadra Volante della Polizia di Stato avrebbe non solo permesso di evitare il possibile furto, ma gli agenti avrebbero anche fermato uno dei due malviventi (voce al momento senza conferma ufficiale per via della nulla osta della Procura).

A presidiare la filiale delle Poste fino a questa mattina una pattuglia della vigilanza privata.