Sorpreso a rubare superalcolici: denunciato dalla Polizia

Si presenta alla cassa con una bottiglietta d'acqua in mano ma poco prima ha sottratto dagli scaffali 9 bottiglie di superalcolici per un valore di circa 120 euro e li ha nascosti in una borsa riposta vicino all'uscita.

Il fatto è successo in un supermercato di via Pirano e non è passato inosservato al personale dell'esercizio commerciale che quando l'uomo si apprestava ad uscire, gli ha intimato di aprire la borsa.

È intervenuto a quel punto sul posto un equipaggio della Squadra Volante della Questura, che ha ricostruito l’episodio e denunciato l’uomo, un cittadino rumeno di 41 anni, inziali F.T., per furto.