Teorema porta al Ces di Las Vegas 50 startup italiane

Saranno 50 le startup italiane che parteciperanno al Consumer Electronic Show di Las Vegas, il salone dell'elettronica di consumo più importante del mondo che si terrà la prossima settimana. Michele Balbi, presidente della Tilt (Teorema Engineereing e Area Science Park) è uno dei principali promotori dell'Italia alla manifestazione di Las Vegas. Oltre a lui, per questa iniziativa si sono attivati il MIse (Ministero per lo sviluppo economico), l'Ice (Istituto per il commercio estero), Unicredit Startlab, Italia Startup E-novia e Industrio.

Balbi, che è stato il promotore principale, ha fondato nel 1998 a Trieste Teorema, gruppo attivo nelle tecnologie digitali che oggi occupa circa 120 persone in Italia, e si dichiara particolarmente orgoglioso di aver portato una rappresentanza italiana per la prima volta a questo prestigioso evento, dalla forte presenza europea.