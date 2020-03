Venti posti in terapia intensiva in più tra Trieste e Gorizia, in Fvg ora sono 71

Da lunedì 23 marzo i posti in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia per poter gestire l'emergenza da covid-19 saranno 71. L'incremento è stato reso noto il 22 marzo dall'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi attraverso un comunicato stampa diramato questa sera. "La terza fase prevista di ampliamento del numero di posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid-19 sarà operativa da domani - ha affermato Riccardi - e incrementerà da 47 a 71 la disponibilità nelle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia".

I numeri

I posti disponibili all'inizio dell'emergenza (il 16 febbraio) erano 29, numero che è stato portato agli attuali 47 e che, dal 23 marzo, vedrà un ulteriore incremento di 24 posti. La disponibilità in più vede quattro nuovi posti tra Cattinara e il Burlo Garofolo, 14 nuovi posti a Gorizia e altri sei tra Udine, Palmanova e Pordenone (anche se la nota della Regione in questo caso non è chiara in merito ai rispettivi posti). Riccardi nel frattempo ha confermato il mancato arrivo dei "ventilatori ordinati alla gestione commissariale".

Arrivate 27 mila mascherine

Buone notizie invece sul fronte delle protezioni individuali. A Palmanova sono arrivate 24 mila mascherine chirurgiche e ulteriori 3 mila del tipo "Ffp2" destinate al personale sanitario e fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

