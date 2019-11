Terremoto in Albania, magnitudo 6,5: avvertito anche a Trieste

È stata avvertita anche a Trieste la forte scossa sismica di stanotte in Albania di magnitudo di 6.5, che si è verificata alle 2:54 (3:54 in Italia) sulla costa settentrionale, vicino a Durazzo. Al momento il bilancio è di almeno 3 morti, 150 feriti e diversi dispersi. Un evento analogo, purtroppo, si era verificato il 21 settembre in Albania, con due scosse da 5.4 e 5.8 di magnitudo. In quell'occasione era stato dichiarato che si trattava del sisma più forte in Albania negli ultimi 30 anni. Un'altra scossa, meno forte, è stata registrata anche alle 7 di questa mattina.



Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. Molti i commenti sui social che affermano di aver sentito la scossa in diversi quartieri di Trieste.