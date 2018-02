Scossa di terremoto in Carnia, epicentro a Forni di Sotto, 25 febbraio 2018

Ad un mese dall'ultima importante scossa rilevata nell'alto Friuli con epicentro Tolmezzo, questa mattina la terrà è tornata a tremare per qualche secondo in Carnia. E' successo alle 9.16.30 a 6 km da Forni di Sotto (Udine). La magnitudine è stata calcolata dai primi dati in arrivo a 2 chilometri di profondità e aveva una magnitudine calcolata fra 3.8-3.9.

Non si segnalano al momento né danni, né feriti. +++ in aggiornamento +++.

