Scossa di terremoto in Alto Friuli, epicentro a Tolmezzo

Terremoto Tolmezzo 18 gennaio 2018

„Scossa di terremoto in Alto Friuli alle 18.39. Secondo quanto diffuso dalla Protezione civile regionale la magnitudo è stata di 3.6 della scala Richter. L'epicentro, come riporta Udine Today, è stato localizzato nelle vicinanze di Tolmezzo. Il sisma è stato percepito nettamente in tutta la zona montana - in particolare ci sono arrivate segnalazioni da Tolmezzo, Tarvisio, Paluzza -, nel territorio collinare, a Tricesimo nello specifico, e anche a Udine. Alle 18.48, sempre con l'epicentro localizzato nei dintorni di Tolmezzo, è stata registrata una seconda scossa, questa volta di magnitudo 1.7.

Il bollettino della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia

“