Terremoto di magnitudo 3.8 a 37 km da Trieste, sentito ai piani alti

Una scossa di terremoto pari a 3.8 gradi di magnitudo con epicentro a 37 chilometri da Trieste è stata registrata fino nel capoluogo regionale. La notizia è di qualche minuto fa ed ha allertato molti triestini che hanno sentito la scossa intorno alle 17.20 di oggi pomeriggio.

Sentito in tutti i rioni

Segnalazioni sono arrivate da molti rioni della città, da Gretta fino alle località dell'altipiano carsico. L'epicentro, come registrato sia dal sito della Protezione Civile che dal Centro Sismologico Regionale di Udine grazie ad un tweet, è stato localizzato in una zona della Slovenia non distante da Trieste, e si tratta dell'area tra Postumia e il monte Nevoso, precisamente a sei chilometri da Pivka. L'epicentro a circa 15 chilometri di profondità. L'area è frequentata da molti triestini.

Reazioni social

Sui social si è scatenata immediatamente la caccia a chi l'ha sentito. "Aquilinia, Gretta, zona università, Borgo San Sergio, Bagnoli" alcuni dei commenti trovati all'interno dei diversi gruppi facebook. Il sisma è stato registrato anche nei piani alti dei palazzi di Trieste, oltre che in molte zone del Friuli Venezia Giulia. Non si segnalano al momento danni a cose o persone ferite.

Arpa FVG starebbe effettuando una serie di verifiche a causa della vicinanza della centrale nucleare di Krsko.

Gallery