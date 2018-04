Terrorismo: il ragazzo denunciato tornerà a scuola domani

Lo studente minorenne friulano di origini algerine, denunciato dalla Polizia per propaganda jihadista in rete, domani tornerà a scuola come se si trattasse di un giorno qualunque. Il ragazzo, come riportato da Ansa, sta infatti frequentando i primi anni di una scuola superiore in Friuli, in cui nessuno è stato informato della denuncia e dell'indagine portata avanti per un anno dalla Polizia Postale di Trieste e dalla Digos di Udine.

Il ragazzo, accusato di terrorismo, siederà tra i banchi di scuola come ha fatto finora (con ottimi voti), nessuno è al corrente della sua identità e del fatto che da tempo gestiva chat e canali Telegram per istigare alla Jihad e fornire istruzioni pratiche per portare a termine attentati.