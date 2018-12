Stars, al Magazzino delle Idee gli scatti di Terry O'Neill (FOTO)

Arriva a Trieste una mostra fotografica “iconica” e nascono così tanti eventi collaterali dal titolo Movies & Music Stars. Dalla collaborazione tra ERPAC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, Iconic Images e Casa del Cinema di Trieste nasce infatti un programma di iniziative speciali che accompagnano l’esposizione fotografica STARS: Ritratti fotografici di Terry O’Neill ospitata al Magazzino delle Idee a Trieste dal 15 dicembre fino al 17 febbraio 2019.

La mostra

La mostra è una retrospettiva curata da Cristina Carrillo de Albornoz dedicata al grande fotografo britannico che ha ritratto leggende del cinema e della musica dagli anni Sessanta agli anni Novanta del ‘900, con un approccio originale al ritratto: tra le molte icone troviamo David Bowie, Elton John, fino ai volti più famosi del cinema, della politica e dello sport del XX secolo, nonché molte figure di primo piano del mondo della moda.

Nel percorso espositivo della mostra è stato creato un vero set fotografico dal titolo “#ToBeFaye” a cura di Casa del Cinema, dove chi vorrà potrà immedesimarsi in Faye Dunaway come nella celebre foto di O’ Neill “Faye and the Oscar” e interpretare la grande attrice realizzandosi un selfie e divulgandolo attraverso i social. Lo scatto originale ritrae la Dunaway al Beverley Hills Hotel di Los Angeles il 29 marzo del 1977, il mattino dopo aver ricevuto l’Oscar come attrice protagonista in “Network”.

Eventi

E non solo. Prendendo come spunto i tanti personaggi ritratti dal fotografo britannico, la Casa del Cinema ha infatti pensato ad una rassegna cinematografica suddivisa in 4 serate evento al Teatro Miela tra gennaio e febbraio, con proiezione di film e djset a seguire. La prima serata Movies & djset si svolgerà, con ingresso gratuito, mercoledì 9 gennaio e sarà un tributo a David Bowie nell’anniversario della sua morte. Nel calendario di eventi ci saranno inoltre due concerti live al Magazzino delle Idee che omaggeranno Frank Sinatra e Amy Winehouse, sempre tra i volti ritratti da O’Neill in mostra.

Tra gli eventi collaterali in occasione della mostra STARS: Ritratti fotografici di Terry O’Neill, ERPAC con Casa del Cinema e la collaborazione di Iconic Images è lieta di presentare il Premio Terry O’Neill alla Miglior Fotografia. A gennaio verrà pubblicata una call per fotografi professionisti e non, che durante il Trieste Film Festival, 18 -25 gennaio, potranno ritrarre attrici, attori, registi, scrittori, giornalisti presenti a Trieste. Verranno selezionate 20 immagini che saranno visionate da Terry O’Neill in persona e tra queste sceglierà la vincitrice del Premio.

Tutte e 20 le foto finaliste verranno stampate ed esposte in un’area dedicata, adiacente lo spazio #ToBeFaye, all’interno del Magazzino delle Idee, dal 1 al 17 febbraio 2019, nell’ambito della mostra STARS.

Con Movies & Music Stars la Casa del Cinema vuole aprirsi alla città dopo il lungo periodo di ristrutturazione che l'ha vista protagonista. Il nuovo direttivo, da poco rinnovato, punta inoltre a coinvolgere sempre più le associazioni che vi fanno parte, il sistema culturale della città e della regione e il maggior numero di persone possibili in iniziative, anche gratuite come in questo caso, che celebrino e promuovano la grande magia del cinema.

Gallery