Terza corsia A4: chiusura fra Latisana e Palmanova

Continuano a ritmo accelerato gli interventi inseriti nel programma della costruzione della terza corsia della A4. Le opere riguardano nel complesso sia il terzo lotto fra Alvisopoli e Gonars, 27 chilometri di strada dove già si può intravedere l’allargamento delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia, sia il primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto (Gonars – Villesse). Questi lavori comporteranno, come era già avvenuto con esito positivo la scorsa settimana, la chiusura del tratto Latisana e nodo di Palmanova in entrambe le direzioni di marcia dalle 20,00 di sabato 29 settembre alle ore 9,00 di domenica 30 settembre.

La chiusura consentirà di spostare il traffico dalle attuali carreggiate a quelle nuove. Una volta riaperta l’autostrada, infatti, la circolazione verrà convogliata, attraverso un percorso delimitato da new jersey e apposite segnaletiche verticali e orizzontali, sul nuovo manto stradale, nel tratto compreso tra il cavalcavia in località Valderie e il sottopasso Pedrina (solo nella carreggiata ovest in direzione Venezia) e tra lo svincolo di San Giorgio di Nogaro e la fine del lotto (Gonars) in entrambe le direzioni di marcia. Saranno chiuse dalle 17,00 di sabato fino al termine dell’attività anche le aree di servizio di Gonars Sud e di Gonars Nord.