Lavori terza corsia, A4: nuove chiusure e modifiche alla viabilità

Entrano nella fase finale i lavori di realizzazione della terza corsia nel tratto di A4 compreso fra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro. Tutta l’estate, per non congestionare il flusso di traffico, l’attività del cantiere non ha interessato – se non marginalmente – la sede stradale. Ora che i flussi turistici sono quasi finiti, gli ultimi lavori “impattanti” possono essere effettuati. Completare nella parte centrale i manufatti di attraversamento posti al di sotto dell’autostrada è uno degli ultimi interventi impegnativi. Un intervento veramente complesso, che si può fare certo, ma non a traffico completamente aperto perché richiede, forse più di altri, precisione e controllo.

L’operazione si rende necessaria in quanto l’apertura anticipata su tre corsie subito dopo il nodo di Palmanova, attivata durante il periodo estivo di esodo e controesodo, che tanto ha giovato alla fluidificazione del traffico in quel delicato tratto, ha però impedito l’ultimazione dei sottopassi proprio nella loro parte centrale. Per questo motivo nel tratto compreso fra il nodo di Palmanova e Gonars in direzione Venezia, dove attualmente il traffico scorre già su tre corsie, sarà necessario chiuderne una, quella della corsia di sinistra (sorpasso veloce). Se d’estate i flussi di veicoli crescono nel week end, durante il resto dell’anno si concentrano – soprattutto quelli pesanti – il martedì. Quindi? Il cantiere sarà operativo nella seconda parte della settimana. A partire dal 18 settembre, ogni settimana dalle ore 22,00 di mercoledì alle ore 04,00 di lunedì la terza corsia non sarà transitabile perché ci saranno gli operai al lavoro. Il cantiere sarà attivo per quattro settimane, quindi fino alle ore 4,00 di lunedì 14 ottobre. Massima attenzione e prudenza nel transitare in questo tratto. Si tratta veramente dell’ultimo intervento così invasivo prima della fine dei lavori.