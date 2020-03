Test coronavirus in vendita sui social, Novelli:" ISS, Mistero della Sanità e Polizia postale intervengano"

“Dopo le speculazioni sui disinfettanti quelle sui test. Sui social network sono in vendita kit per verificare la positività al covid-19 al prezzo di qualche decina di euro. I produttori precisano che si tratta di un pre-test, senza fornire credenziali sull’efficacia. Chiediamo all'Istituto superiore di Sanità di pronunciarsi su questi prodotti e al ministero della Salute e alla polizia postale di intervenire per contrastare le promozioni di queste fantomatiche società che abusano della credulità popolare e della paura. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento tranne che di speculatori senza scrupoli che approfittano del drammatico momento che sta passando il nostro Paese”. Lo afferma in una nota Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera.