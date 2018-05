Testata e calci alla ex moglie e al nuovo compagno: arrestato 25enne

La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato domenica pomeriggio un cittadino iracheno, M.F.B.B., nato nel 1993, di fatto residente in una struttura cittadina per richiedenti asilo per aver aggredito l’ex moglie e il nuovo compagno.

Gli operatori della Squadra Volante sono intervenuti in piazza Goldoni, nei pressi del McDonald, dopo che l’uomo aveva prima minacciato e poi colpito con una violenta testata e con calci e pugni l’ex moglie e il di lei compagno, nonostante il divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dai due emesso dal gip del Tribunale di Trieste.

L’iracheno li ha seguiti a lungo nelle vie cittadine e li ha minacciati per interrompere la loro richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine.

Durante la lite che è sorta, la donna è anche svenuta. Sul posto quindi sono anche giunti gli operatori del 118 per prestare le cure del caso alla donna.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di via del Coroneo a disposizione dell’autorità giudiziaria.