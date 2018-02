Gorizia, la "TexGiulia" si arrende: avviate le pratiche per il licenziamento degli ultimi dipendenti

Chiude anche Tex Giulia, stabilimento tessile di Gorizia che negli anni 70 vantava macchinari tra i più veloci ed efficenti in Euopa ed una produzione di 7 milioni di metri di tessuto all'anno. Poi l'ultimo atto, causato dal lento declino: l'azienda, l'ultima ad essere operativa nello storico comparto tessile goriziano, è passata da 100 a 20 dipendenti per cui sono state avviate le pratiche per il licenziamento.

La chiusura della Tex Giulia è l'ennesimo riflesso della situazione catastrofica dell'industria goriziana.