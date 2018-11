The Leading Guy incanta il pubblico inglese (VIDEO)

Viene considerato uno dei talenti più cristallini in circolazione. Simone Zampieri, in arte The Leading Guy, è bellunese di nascita ma triestino di adozione. Dopo aver girato per qualche anno l'Europa, un po' a piedi e un po' con mezzi di fortuna, TLG ha trovato la sua casa nel capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia. Qui ha tratto ispirazione per il suo primo album "Memorandum" (da molti definito un autentico capolavoro, "While the dogs are barking", "Behind the yellow field" e "Jordi Ribas" tra le ballate più apprezzate dal pubblico ndr) e la strada giusta per puntare in alto.

Il nuovo album e il nuovo tour

Dopo il successo che l'ha portato ad aprire grandi concerti come quello di Jack Savoretti al Teatro Miela nel 2016 e i 2Cellos a Zagabria davanti a 50mila persone sempre nello stesso anno, TLG ha preso letteralmente il volo. Il nuovo singolo "Times" (diventata anche la colonna sonora dello spot mondiale della Davidoff ndr) e "Land of Hope" assieme all'ultima arrivata "Carry on" (un bel video del pezzo in acustica ndr), fanno parte del nuovo progetto firmato VignaPR e Sony, che porterà Simone in tour per i prossimi mesi.

Unica data in Friuli Venezia Giulia sabato 15 dicembre alle 21.30 al Capitol di Pordenone. Biglietti disponibili a questo link.