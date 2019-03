Tir va a fuoco in autostrada a Aurisina

Un tir è andato a fuoco questa mattina all'altezza del sesto chilometro del raccordo autostradale 13 in direzione Trieste. L'episodio è avvenuto intorno alle 8 e si è verificato tra Sistiana e Sgonico. Sul posto sono accorse le squadre dei Vigili del fuoco di Opicina che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Nessuna conseguenza per il conducente. Non si conoscono ancora le ragioni dell'incendio che ha interessato il mezzo.