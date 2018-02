Incidente in A4: tir sbanda e finisce fuori strada

È successo oggi, 31 gennaio, attorno alle 17.00 lungo l'autostrada A4 nel territorio del comune di Fogliano Redipuglia. Il conduncente di un tir ha perso il controllo del mezzo mentre stava procedendo sulla corsia di marcia in direzione Venezia. La motrice è finita nel fossato che costeggia la careggiata mentre il rimorchio è rimasto in strada.

Fortunatamente, come riportato da Il Gazzettino, il conducente non è rimasto ferito nè alcun mezzo in transito è stato coivolto.

Sul posto la polizia stradale di Gorizia per i rilievi e un'ambulanza.

