Tir si incastra sotto il ponte in via San Marco

Un autoarticolato sì è incastrato sotto il ponte della ferrovia in via San Marco, probabilmente per un errato calcolo. È accaduto intorno alle 16 del pomeriggio di oggi, domenica 24 febbraio, e subito è intervenuta la seconda squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha sgonfiato le ruote del mezzo, intervenendo anche sugli ammortizzatori e sul tetto, per poi riuscire a disincastrarlo da sotto il ponte. In seguito i Vigili del Fuoco hanno verificato che il ponte per assicurarsi che la sua stabilità non fosse stata compromessa. Sul posto anche la Polizia locale.