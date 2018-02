Tiramisù più lungo del mondo, Londra conferma: è record

Dopo la polemica sorta da Treviso nei giorni precedenti sul tiramisù più lungo del mondo, la Guinness World Record di Londra conferma che "Il record è valido". Così comunica una nota nel sito ufficiale, sconfessando i trevigiani che avevano accusato di irregolarità i pasticceri e organizzatori del tiramisù realizzato a Villesse. Secondo la contestazione, per la realizzazione del dolce è stata usata della panna, non presente nella ricetta originale, ma Londra ha decretato che l’impresa dei friulani corrisponde a tutti i parametri definiti dal regolamento. I 266,90 mt di tiramisù sono quindi entrati ufficialmente nell’olimpo dei record mondiali.

Il sito ufficiale GWR è stato aggiornato alla voce the longest tiramisù e da oggi riporta proprio il primato friulano realizzato a Villesse presso il Tiare Shopping l’11 febbraio. «Siamo felici di questa conferma - dichiara Ricci Mirko organizzatore del record di Villesse - anche se scontata. Abbiamo usato la ricetta che già nel 2015 era stata utilizzata nella produzione del tiramisu più grande del mondo di Gemona. Record tra l’altro imbattuto da tre anni. Se questo record non fosse stato valido, non lo sarebbe stato neanche quello di tre anni fa. Ci siamo attenuti al regolamento, rispettando le ferree regole imposte da Londra. Inoltre era presente il giudice Lorenzo Veltri che ha scrupolosamente assistito e seguito ogni passaggio del record, dagli ingredienti allo svolgimento, fino alla distribuzione. Capisco che gli amici veneti volessero cavalcare il nostro evento per affermare ancora una volta l’ortodossia della ricetta, che io stesso posso anche condividere, ma polemizzare sulla validità di un record o meno spetta solo ed esclusivamente a chi i record li certifica».

Il tiramisù più lungo del mondo è stato confezionato con l’aiuto dell’Etica del Gusto e del Civiform di Cividale, che hanno lavorato ininterrottamente sabato e domenica, utilizzando 400 kg di panna e 400 kg di mascarpone di Latterie Friulane, oltre 3000 uova biologiche dell’azienda Pascolo, 420 litri di caffè dell’azienda friulana Oro Caffè, oltre 48000 savoiardi Bonomi di cui ben 10100 tagliati a mano per garantire la larghezza. Il tutto disposto su oltre 140 tavoli che hanno garantito lo svolgimento del dolce da record.