Tiziano Ferro annuncia il nuovo tour: prima tappa a Lignano

Torna a Lignano, con il suo nuovo attesissimo tour “TZN 2020”, Tiziano Ferro. Dodici grandi concerti che lo vedranno protagonista negli stadi italiani a partire dal 30 maggio 2020 allo Stadio G. Teghil.

“Sembra incredibile, siamo all’inizio della rassegna 2019 e stiamo già programmando We Are 2020". Ha dichiarato Luca Tosolini, amministratore di FVG MUSIC LIVE. "E’ per noi dimostrazione che il lavoro svolto con passione in questi anni assieme a Live Nation, al Comune di Lignano Sabbiadoro, a Lisagest e PromoTurismo FVG, sta portando risultati straordinari e immense soddisfazioni”.

Il tour farà tappa il 5 giugno a Milano (Stadio San Siro), l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari, il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 in Sardegna a Cagliari Fiera e concludersi il 15 a Roma (Stadio Olimpico). I biglietti per i concerti (ad eccezione di quello di Bari) saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14.