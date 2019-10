Topi, muffa e sporcizia in un bar di via Carducci: sequestrati gli alimenti

Muffa, scarsa igiene, deiezioni animali: motivi per cui il Dipartimento di Prevenzione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'AsuiTs hanno sequestrato tutti gli alimenti deperibili in un bar al civico 2 di via Carducci. Come riporta Telefriuli gli operatori avrebbero rilevato una grave situazione igienico sanitaria: i prodotti sarebbero stati tenuti in presenza di sporcizie, muffe e materiale scuro riconducibile a escrementi di roditori. Inoltre la temperatura nelle vetrine refrigerate sarebbe stata troppo alta e non adeguata a una corretta conservazione degli alimenti. Infestate da roditori e sporcizia anche la zona di preparazione dei panini e altre aree del bar. Sono state riscontrate irregolarità anche nel congelatore a pozzo.