Torna Le vie delle Foto, ancora aperto il casting per l'ottava edizione

Aperto il casting call per la manifestazione fotografica più viva di tutta la città, torna a Trieste Le vie delle Foto che giunge grazie ai suoi numerosi successi all’ottava edizione,.

Possono partecipare fotografi, professionisti e non, da tutta Italia e dal mondo e a ognuno verrà assegnato un locale tra quelli che aderiranno. Le singole mostre, inserite nel circuito Le vie delle Foto, devono avere un loro tema e possono essere sia a colori che in bianco e nero.

Le mostre saranno esposte per tutto il mese di aprile e sarà possibile visitarle durante gli orari di apertura dei locali. A questo link il modulo per potersi iscrivere con il regolamento: http://bit.ly/2BJBA4X.

Formula che funziona non si cambia quindi, come gli altri anni, ogni sabato sono previste delle visite guidate con percorsi creati ad hoc per visitare sia le mostre, sia i locali che le ospitano, e ovviamente la città di Trieste da un punto di vista diverso.

Molte anche le novità: sono previste degustazioni, eventi e incontri a tema per un mese di aprile all’insegna della fotografia e della condivisione. Sarà tutto svelato nei prossimi mesi. Per ora, alle adesioni numerose già arrivate, se ne raccolgono altre e si cominciano le selezioni.

Le vie delle Foto nasce da un’idea di Linda Simeone, imprenditrice triestina, che coadiuvata da una rete di collaboratrici, da otto anni per un mese rende le vie di Trieste le vie delle Foto. «Le vie delle Foto cresce sempre di più» dice Linda «l’anno scorso abbiamo avuto 76 locali e 150 fotografi, quest’anno, con un occhio sempre alla qualità, l’obiettivo è ancora più ambizioso. Non vediamo l’ora di passeggiare a piedi per la nostra splendida città e conoscere i progetti dei protagonisti che parteciperanno e i locali che li ospiteranno».