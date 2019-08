Ignora il divieto di ritorno e viene "beccato" con la marijuana in tasca

Fermato e identificato in via del Monte un cittadino kosovaro, A.K., di 19 anni, inottemperante al decreto di divieto di ritorno nel Comune di Trieste. Oltre a questo, il ragazzo è stato trovato in possesso di 0,48 grammi di marjiuana, motivi per i quali è stato denunciato e sanzionato amministrativamente dal Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva il personale della Questura nel controllo del territorio.