Natale a Trieste: torna il "Santa Claus Village"

​A partire da giovedì 20 dicembre fino alla Befana, il 6 gennaio, torna “Il Villaggio Santa Claus”, la grande manifestazione natalizia per grandi e piccini che sarà posizionata, come da tradizione, nella zona che va dalla Lanterna a Riva Ottaviano Augusto. Un'iniziativa che è stata illustrata stamane in Municipio dall'assessore al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi assieme ai gestori Paolo Grandi e Adriano Rosada.

​L'assessore Giorgi ha ricordato le profonde e cinquantennali radici della tradizione del Luna Park natalizio nella nostra città: “È un appuntamento molto sentito a Trieste, specie dalle nuove generazioni, un'occasione di svago, divertimento e spensieratezza che non ha età. Un fenomeno che è in crescita in tutta Italia, anche se molto di più all'estero. Una 'macchina' laboriosa che vede impegnate tante piccole aziende e tante persone all'opera per la realizzazione delle attrattive (montaggio, smontaggio, manutenzione ecc) che daranno vita al Villaggio. Una vera e propria attività imprenditoriale che si occupa di regalare momenti di gioia e socializzazione a bambini e famiglie. “All'ingresso del Villaggio, ad accogliere il pubblico, in particolare i più piccoli, il Comune ha 'ingaggiato' Babbo Natale con le Mascottes di Walt Disney che intratteranno con giochi di animazione – ha spiegato l'assessore Giorgi -. Ci sarà anche un fotografo che pubblicherà ogni giorno degli scatti su Facebook”. Sulle rive, nella zona della “Sacchetta”, saranno disponibili una quarantina di attrazioni di vario tipo e in grado di soddisfare tutt i gusti anche con una attesa novità : “La Torre a caduta”, alta 40 metri, per gli amanti del brivido!

​Il Villaggio Santa Claus sarà aperto dalle 10 alle 23. L'inaugurazione si terrà giovedì 20 dicembre, nel pomeriggio, alle 16.30.