Tossicodipendente rapina quattro persone in Barriera vecchia: arrestato dalla Polizia

Quattro rapine in strada in zona Barriera Vecchia nel pomeriggio di ieri. Il colpevole, un giovane italiano di 24 anni con iniziali P.V.M., ha minacciato le vittime con un coltello da cucina di circa 20 centimetri, facendosi consegnare il denaro in loro possesso. Il ragazzo, tossicodipendente, era in piena crisi d'astinenza e necessitava i contanti per procurarsi la droga.

Immediatamente la sala operativa della Questura ha attivato il piano anti-rapina, coordinando tutti gli equipaggi di Polizia presenti in quel momento sul territorio. In breve tempo è stato identificato e bloccato, a poca distanza dall’area segnalata. Nel corso dell’attività è stato anche sequestrato il coltello usato per minacciare le vittime. Al termine delle formalità il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.