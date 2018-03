Tpl, Santoro: «Il Consiglio di Stato ha legittimato l'operato della Regione Fvg»

«Il Consiglio di Stato, con la sua pronuncia di ieri, ha finalmente legittimato in modo pieno e definitivo l'operato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il bando per l'affidamento del trasporto su gomma e marittimo». Lo afferma l'assessore alle Infrastrutture e territorio, Mariagrazia Santoro, ricordando che si è trattato di «una partita durata quasi tutta la legislatura a causa di un lungo contenzioso con Busitalia, che ci ha però visto alla fine vittoriosi su tutta la linea».

«Si tratta della prima gara a bacino unico regionale - spiega Santoro - che giunge a termine in Italia, dimostrando come il Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio della sua autonomia in materia di trasporti, si sia dimostrata capofila nazionale. Il bacino unico in un contesto come quello della nostra regione rappresenta in termini di efficienza, qualità, omogeneità e programmazione il modello migliore per gestire il trasporto pubblico».

«Si tratta anche - aggiunge - di una delle poche gare su gomma, tra quelle di rilievo bandite negli ultimi anni, ad aver raggiunto il traguardo dell'aggiudicazione definitiva, in questo caso confermata dal Consiglio di Stato. Vi è un contesto ad altissimo grado di contenzioso che sta segnando le gare del Tpl dilatandone enormemente i tempi di conclusione. È una situazione che deve far riflettere. La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato che la strada della concorrenza è possibile ed attuabile se le procedure vengono seguite con rigore".

Con la nuova gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale la Regione Friuli Venezia Giulia avrà un risparmio di circa 12 milioni di euro l'anno (il corrispettivo annuale, IVA compresa, passa infatti da 132.279.294 euro dei costi attualmente sostenuti a 120.238.919 euro) e potrà contare da subito su circa il 7% di chilometri di servizio effettivi in più rispetto agli attuali, passando dai 40.584.434 km (dato 2015) ai 43.409.542 km offerti dalla Tpl Fvg Scarl, che si è aggiudicata la Gara.

Il nuovo contratto prevede anche un miglioramento del servizio di trasporto scolastico con 30.000 km/anno. Sono potenziati i collegamenti diretti ai principali poli ospedalieri (+ 10.200 km/anno) e nuovi servizi flessibili a servizio delle strutture sanitarie (+ 20.000 km/anno).

Sono inoltre previsti 714.551 km/anno in più per i collegamenti via bus tra i principali centri urbani della regione e i comuni dell'hinterland; 95.772 km/anno sono dedicati al trasporto turistico, per raggiungere località culturali e naturalistiche. Vengono sostenuti l'intermodalità e il trasporto delle biciclette, con complessivi 184.000 km/anno in più nei collegamenti tra poli di interscambio. Infine, sono stati inseriti nell'offerta ulteriori 106.680 km/anno di servizi flessibili per le esigenze di copertura delle aree montane.

Il contratto di affidamento impegna il nuovo gestore anche sul piano degli investimenti con un obbligo di rinnovo del parco autobus nei prossimi 10 anni per un valore di 135 milioni di euro per 540 autobus nuovi della più recente classe di emissioni. Risorse per 7,3 milioni saranno destinate a investimenti in tecnologia (informazioni ai viaggiatori, wi-fi a bordo sull'intera flotta, sistemi di videosorveglianza, ecc.).

Sono previsti investimenti per 2,7 milioni a favore dei soggetti a ridotta mobilità (tecnologie di comunicazione a bordo bus, allestimento autobus extraurbani con pedane, servizi flessibili, App digitali) che si aggiungono alle tecnologie già presenti, e per 684.000 euro a sostegno della mobilità ciclabile con l'acquisto di strutture a terra (ciclostazioni, rastrelliere) e sui bus (portabici, carrelli).

Dall'avvio dei nuovi servizi si potrà viaggiare in tutta la regione con un unico biglietto o abbonamento, con risparmio anche sui costi. Ad esempio, il biglietto giornaliero urbano di rete passerà da 4,35 euro (attualmente fruibile su una singola rete) a 3,00 euro (valido per tutta la regione). Si determinano inoltre le condizioni per attivare concretamente il processo di integrazione tariffaria tra autobus e treni.

Un'altra importante novità, indica l'assessore Santoro, «riguarda la flessibilità del 100% per quanto concerne la struttura del servizio e quindi la possibilità di accogliere richieste o adattare l'offerta sulla base di mutate o nuove esigenze e sulla base delle richieste del territorio. Si tratta di una svolta epocale per le occasioni che si potranno cogliere per migliorare il servizio ai nostri cittadini».

A partire dai sistemi di contapasseggeri che il nuovo gestore dovrà allestire su tutti gli autobus, urbani ed extraurbani e dal nuovo sistema di monitoraggio continuo, i tavoli di confronto che saranno attivati dalla Regione con i viaggiatori e gli Amministratori locali disporranno di nuove possibilità ed elementi concreti per rendere aderente il servizio del Tpl al mutamento delle esigenze della domanda di mobilità.

«Adesso la parola passa ai territori - conclude l'assessore Santoro - con i quali la Regione e il nuovo gestore avvieranno, subito dopo la sottoscrizione del contratto, gli approfondimenti utili a definire in termini operativi il nuovo assetto dei servizi».