Traditi dal nervosismo al posto di blocco: i Carabinieri trovano 200 grammi di cocaina

La scorsa settimana i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Stazione Carabinieri di Aurisina, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio sull’altipiano carsico, hanno arrestato due uomini, entrambi di nazionalità albanese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dei servizi i Carabinieri hanno fermato una BMW 320 che viaggiava sul raccordo autostradale n.13 in direzione di Trieste, con a bordo i due stranieri. I militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due occupanti, hanno deciso di accompagnarli in caserma per svolgere accertamenti approfonditi su di loro e sull’auto. L’intuito dei Carabinieri si è rivelato corretto: infatti le perquisizioni personale e dell’autovettura hanno dato esito positivo e sono stati trovati quasi 2 etti di cocaina, che è stata posta sotto sequestro assieme all’autovettura.

I due albanesi, T. J. Classe 1980 e G.A., classe 1978, sono stati quindi arrestati e associati al Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.