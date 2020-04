Traffico di cuccioli anche in tempi di coronavirus: sequestrati tre cagnolini a Fernetti

Viene controllato a Fernetti e nel bagagliaio vengono trovati 3 cuccioli, che viaggiavano abilmente nascosti tra borse e scatole. L'autovettura bulgara era stata respinta alla frontiera dalle autorità slovene ed è quindi rientrata in Italia. E'successo ieri sera, domenica 5 aprile: sono stati sequestrati dalla Polterra tre cuccioli di razza Spitz con chip illeggibili e passaporti falsi.

La sanzione

I cuccioli sono stati visitati dal veterinario di turno dell'Azienda Sanitaria Locale, secondo il quale l'età effettiva dei piccoli Spitz è di circa quattro mesi e non di due anni come falsamente indicato sui loro passaporti. I cuccioli sono stati poi affidati alle cure del canile comunale di Trieste. Il conducente dell'autovettura, un 29enne cittadino bulgaro, H.M. le sue iniziali, è stato sanzionato per introduzione illecita di animali da compagnia. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia giudiziale a una ditta autorizzata.

Il sequestro

Il sequestro dei cuccioli è avvenuto durante i controlli transfrontalieri mirati anche per il contenimento epidemiologico del Covid-19, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” in cooperazione con militari dell’Esercito. L'autovettura, a cui era stato negato l'ingresso in Slovenia, essendo la frontiera con l'Ungheria temporaneamente chiusa, aveva insospettito gli agenti della Polizia di frontiera perché appariva particolarmente carica. Da qui il controllo di polizia e il ritrovamento dei tre cuccioli.