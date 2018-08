Autostrada, notte di traffico intenso: oltre 3mila veicoli all'ora

+++aggiornamento ore 14.00++ E’ immutata, da questa mattina presto, la situazione della viabilità sulla A4 Trieste Venezia. Il traffico, che già durante la notte è stato molto sostenuto, senza mai calare se non per un paio d’ore fra le otto e dieci del mattino, è super intenso e le code – a fisarmonica – si distribuiscono in più punti dell’asse autostradale. Alle 14,00 del pomeriggio le code in uscita, a Trieste Lisert, erano di tre chilometri e code si registravano lungo tutto il tratto San Donà di Piave e San Giorgio, con qualche congestione in tratti diversi. Nei pressi dello svincolo di Cessalto, in direzione Trieste, un bus carico di persone ha avuto un guasto e si è fermato in corsia di marcia, creando notevoli rallentamenti. Nonostante le dimensioni, i mezzi di Autovie sono riusciti a spostarlo in sicurezza, in attesa del carro attrezzi. I flussi non dovrebbero aumentare ulteriormente ma la situazione non si alleggerirà prima della serata.

Da quando è iniziato il traffico estivo, la notte appena trascorsa è stata quella a maggior intensità di traffico, con volumi elevatissimi – che hanno superato i 3 mila veicoli ora - in arrivo dal Passante di Mestre in direzione Trieste. Si tratta per la maggior parte di turisti diretti verso le località dell’alto Adriatico, sia italiane sia slovene e croate. Un fiume di auto, caravan e roulottes che, ordinatamente, si snoda praticamente senza soluzione di continuità da Venezia fino a Trieste per poi proseguire oltreconfine.

Alle 11.00 del mattino code a tratti si registravano in più punti dell’autostrada, sempre in direzione Trieste: tra Meolo Roncade e Cessalto, in uscita a San Donà di Piave, tra Portogruaro e il bivio A4/A3, in entrata a Latisana, in uscita a Redipuglia, alla barriera di Trieste Lisert (3 chilometri) e tra Monfalcone e Duino. Pochi, per fortuna gli incidenti e tutti di lieve entità. L’unico che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza, per precauzione perché una delle persone coinvolte era una signora incinta e con due bimbi in auto, si è verificato all’altezza dello svincolo di San Donò di Piave in direzione Trieste. Si è trattato di un urto laterale fra 3 vetture, in corsia di sorpasso. Niente di grave, come detto, ma visto le condizioni della signora si è preferito chiamare il soccorso sanitario.