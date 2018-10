Tragedia sfiorata in via san Lazzaro: trave di legno cade e tocca una passante

Una trave di legno si stacca da un ponteggio e sfiora una passante in via San Lazzaro. Secondo le testimonianze il frammento era abbastanza grande da poter causare alla signora gravi lesioni o peggio, tanto che è stato necessario l'intervento della polizia locale per rilevare l'accaduto. Grande è stato lo spavento, ma fortunatamente la donna è rimasta illesa.