Tragedia sul lavoro a Medea: operaio cade dal lucernario e muore

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, in un'azienda di Medea: un operaio è caduto da un lucernario ed è morto. La notizia è stata riportata da Telefriuli.

I fatti

L'uomo stava lavorando sul tetto del cappannone quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un lucernario. Dopo un volo di circa 8/10 metri, è finito su un macchinario ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e da Campoformido è decollato anche l'elicottero. Purtroppo pe l'operaio, un cittadino bosniaco di 31 anni, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Gorizia, gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria e i Carabinieri.