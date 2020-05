Tragedia sulle rive: cinquantenne muore dopo una caduta in mare

Trovato privo di sensi nelle acque della Sacchetta un uomo sulla cinquantina, poi deceduto nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30 di venerdì 29 maggio. I Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto sono giunti sul posto dopo una segnalazione e hanno riportato a riva l’uomo. Qui i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo. Ancora ignote le cause del decesso, non si esclude l’ipotesi di un malore o di una perdita di equilibrio. Sul posto la Polizia e i Carabinieri. Molti avventori dei locali circostanti hanno assistito al dramma. Notizia in aggiornamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.