Tragedia in via Foscolo: uomo trovato morto in strada

Sono ancora ignote le generalità dell’uomo di circa 60-70 anni trovato morto in strada questa mattina, domenica 14 gennaio, in via Foscolo (all’altezza del civico 27, poco dopo il complesso di largo Nicoloni). La vittima è stata trovata stesa sull’asfalto, priva di vita e senza documenti di riconoscimento.

Questo sta rendendo più arduo il lavoro della Polizia di stato giunta sul posto con la Squadra Volante, la scientifica e il medico legale: ancora ignote dunque le cause del decesso, presumibilmente dovuta a una caduta dall’alto.