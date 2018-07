Tram: 12.000 euro di danni, la telecamera fotografa 3 writers

«La scorsa notte due vetture della trenovia di Opicina sono state imbrattate con vernice spray lungo i binari dell’impianto funicolare. Si tratta della vettura 406, che si trovava in sosta a Vetta Scorcola, e della vettura 407, adagiata al carro scudo in piazza Casali. I vandali sono stati ripresi da tre delle otto telecamere di videosorveglianza, di pertinenza di Trieste Trasporti, installate lungo il percorso». Lo ha dichiarato Trieste Trasporti in una nota stampa, a seguito dell'episodio di vandalismo verificatosi questa notte in via Commerciale e Scorcola.

«I filmati sono stati acquisiti in mattinata dalla Polizia di Stato, che è intervenuta sul posto poco dopo le 7:00 e che ha immediatamente avviato le indagini per l’identificazione dei responsabili. Si tratta di tre giovani che hanno agito fra la 1:20 e le 2:30 circa: la prima vettura colpita è stata quella in piazza Casali. Poi i tre, come mostrano i filmati, hanno raggiunto la fermata di Vetta Scorcola attraverso il boschetto di Villa Giulia. Mentre deturpavano la seconda vettura, si sono fotografati con uno smartphone».

«Oltre alla carrozzeria - sottolinea la nota- , nel caso della 406 sono state imbrattate anche le tre porte in legno. I danni ammontano a circa 12.000 euro: le due vetture nei prossimi giorni saranno trasferite al deposito di Opicina per essere ripristinate entro il mese di agosto. Entrambi i mezzi vengono mantenuti e custoditi in funicolare per consentire quotidianamente di movimentare l’impianto e mantenerlo efficiente, come da indicazioni della Regione (titolare del servizio) dopo le operazioni di revisione e collaudo dello scorso marzo e in attesa del riavvio della trenovia. Trieste Trasporti agirà in ogni sede per contribuire all’identificazione e alla punizione dei responsabili dell'inqualificabile atto, compresa la costituzione di parte civile nell'eventuale e auspicato procedimento penale».