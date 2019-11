Ennesimo intoppo per il Tram di Opicina: una ditta fa ricorso

Ennesimo intoppo per la partenza del Tram di Opicina: come riporta RAI FVG in un servizio, è arrivato un ricorso al TAR su una procedura d'appalto. Al momento è in corso la pulizia dei binari dal fango e dalle foglie, con i primi test di movimento previsti per venerdì 29 novembre. Si cerca ora, tramite avvisi, di liberare la zona dalle auto poiché in anni di immobilità si è creata una sorta di “parcheggio selvaggio”. Le prove riguarderanno la linea aerea: bisognerà capire se è tutto a posto o se ci saranno dispersioni.

L'intoppo

L'intoppo amministrativo riguarda invece la parte alta del tracciato: quella in cui si è verificato l'incidente nel 2016 e che necessita interventi strutturali. Già acquistato il materiale, i binari sono già stivati nel deposito Trieste Trasporti di Prosecco, le traversine sono in arrivo e ieri il Comune doveva aprire le buste per l'appalto da 800mila euro. Tuttavia le buste non sono state aperte perché una ditta che non è stata invitata ha presentato ricorso al TAR. Il Comune ne aveva invitate 15, come previsto dalla procedura (seguita nel dettaglio, come dichiarano gli uffici comunali). Sorgono ora dubbi sulle tempistiche per la risoluzione dell'inconveniente. Intanto slitta l'assegnazione dei lavori mentre sulla partenza vera del tram il Comune e Trieste Trasporti avevano finora parlato di ottobre dell'anno prossimo.