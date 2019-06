Dall'Ustif il nulla osta definitivo ai lavori per il Tram di Opicina

Si è svolta questa mattina un’importante riunione tecnica operativa tra il Comune di Trieste, la Regione FVG, Trieste Trasporti e Mercitalia a seguito dell’arrivo da parte dell’USTIF (l'Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n.d.r.) del Nulla Osta Tecnico definitivo al progetto di manutenzione straordinaria necessario al riavvio del Tram.

“Questa – commenta il Sindaco Roberto Dipiazza – era l’ultima autorizzazione che ci mancava per poter avviare la fase operativa per il riavvio del Tram”. In forza dell’attività preparatoria riguardante le attività e le diverse gare, già avviate per tempo, per l’approvvigionamento dei materiali da parte del Comune di Trieste, e in virtù delle ultime prescrizioni presenti sul Nulla Osta definitivo, in tempi molto brevi, infatti, Mercitalia riuscirà a presentare al Comune di Trieste il progetto esecutivo definitivo entro il mese di luglio, quindi si procederà immediatamente nell’espletare le procedure burocratiche per l’assegnazione dei lavori strutturali.

“Sono molto lieta – ha commentato dal canto suo l'Assessore comunale ai Lavori Pubblici Elisa Lodi - per l'arrivo del nulla osta che ci permetterà di dare inizio ai lavori di manutenzione di questa nostra storica “trenovia” che rappresenta un vero e proprio simbolo della Città di Trieste, tanto per i suoi cittadini che per i tanti turisti sui quali il Tram esercita un forte richiamo”.