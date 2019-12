Tram di Opicina: risolto l'intoppo, il TAR boccia il ricorso dell'azienda "esclusa"

Risolto l'ennesimo intoppo alla ristrutturazione del tram di Opicina: il ricorso al TAR della società Se.Ge.Co. Srl è stato respinto. Il Comune, come rivela il Primorski Dnevnik, era in procinto di appaltare i lavori di ristrutturazione (quelli relativi alla parte del tracciato danneggiata nell'incidente del 2016) quando, prima dell'apertura delle buste, la società ha presentato ricorso per non essere stata invitata. Tuttavia una sentenza del TAR pubblicata ieri, lunedì 9 dicembre, respinge il ricorso che contestava la procedura, stabilendo che per il Comune non sussisteva alcun obbligo di includere la Se.Ge.Co. Srl tra le 15 aziende invitate. L'amministrazione Comunale avrebbe quindi seguito il regolamento in maniera precisa e puntuale.