Venerdì "riparte" il tram, prove tecniche in via Martiri della Libertà

"El tram xe ripartido". "No, i fa solo prove". Il simpatico botta e risposta tra triestini è quello che potrebbe verificarsi nella mattinata di venerdì 24 gennaio quando a partire dalle 8 sono in programma alcuni lavori di manutenzione e delle prove tecniche sulla linea del tram in via Martiri della Libertà. Per questo motivo, sia il Comune di Trieste che la Trieste Trasporti hanno diffuso una nota in cui chiedono agli automobilisti di lasciare sgombro il binario "per l'intera durata dei lavori". In caso contrario, continua la nota di TT, "le vetture in sosta saranno rimosse".