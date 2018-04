Tram di Opicina, Dipiazza: «Stiamo intervenendo a 360 gradi» (VIDEO)

«Sul Tram di Opicina a Trieste stiamo intervenendo a 360°, dalla messa in sicurezza di alcuni punti, alla risistemazione delle nuove rotaie acquistate, al ripristino della linea elettrica. Stiamo facendo la nostra parte per avere i permessi necessari e rimettere in funzione quanto prima la linea». Così afferma il sindaco Roberto Dipiazza sulla sua pagina Facebook sulla riapertura del Tram, dopo i continui slittamenti della data prevista a causa della mancanza di permessi rilasciati dall'Ustif.

