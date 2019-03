Tram di Opicina, Grim (PD): "Storia infinita, nemmeno nel 2019"

"Sarà davvero complicato, penso praticamente impossibile, che il nostro amatissimo tram di Opicina riprenda nel corso del 2019. Quindi i nostri concittadini dovranno aspettare ancora". Lo dichiara Antonella Grim, consigliera comunale del PD, a commentando le notizie emerse in quarta commissione Lavori Pubblici, convocata per la sessione di preparazione all’adozione del bilancio 2019/2021.

"Storia infinita"

"In questa infinita storia - continua Grim -, ieri abbiamo appreso che almeno le gare per avere traversine e binari sono state aggiudicate, ma il progetto esecutivo (che speriamo abbia sciolto i nodi su cui era stato chiesto al comune di attivarsi) deve essere mandato alla regione Fvg e quindi all’Ustif per la preventiva autorizzazione. Nel frattempo andrà esperita la gara per l’esecuzione dei lavori. Insomma, ancora una volta i roboanti annunci rimangono tali - conclude la consigliera -: anche questa primavera e quasi certamente quest’autunno nessuna gita in Carso con il tram. La storia infinita, dobbiamo aspettare ancora”.