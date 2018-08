Tram imbrattato, eseguiti oggi i lavori di ripulitura

Il tram di Opicina che qualche settimana fa era stato imbrattato da alcuni writers mentre era fermo all'inizio di via Commerciale è stato ripulito questa mattina. A darne annuncio è stato il sindaco Roberto Dipiazza, presente al momento dell'inizio dei lavori. Come sempre, il primo cittadino ha affidato a facebook la trasmissione del messaggio.

Il testo

"La ricchezza di Trieste è l’amore che i cittadini hanno per la propria città. Oggi sono iniziati i lavori di ripulitura delle carrozze del Tram di Opicina imbrattate dai vandali lo scorso luglio. L’intervento è della ditta triestina Nano Coatings che a titolo gratuito ha offerto questo servizio alla città e che ringrazio. Sono state molte le persone che si sono rese subito disponibili dopo che il nostro Tram era stato sfregiato e ringrazio tutti. Ora stiamo attendendo che a Roma si riunisca la Commissione ministeriale per darci il via libera ai lavori e mi auguro che questo avvenga a breve".