Processo tram di Opicina: collegio incompetente, serve il giudice monocratico

Collegio incompetente in quanto in questo caso serve il giudice monocratico. Salta la prima udienza del processo penale nei confronti dei due conducenti del tram di Opicina coinvolti nello scontro tra i due convogli il 16 agosto del 2016 e, come riportato dal TgR Fvg, il procedimento slitta di due o tre mesi.

Presenti all'udienza, per solidarietà, alcuni membri dell'Unione Sindacale di Base per il lavoro privato, secondo i quali, la richiesta al tribunale di costituirsi parte civile fatta da Trieste Trasporti sarebbe la conferma di un accanimento contro i due dipendenti. Ipotesi negata da Luccarini, presidente della Trieste Trasporti, che però ha ribadito che a monte dell'incidente non ci sarebbe alcun guasto tecnico.

Inattesa la presenza del pubblico ministero Federico Frezza al posto di Matteo Tripani, che aveva seguito il caso fino ad ora.