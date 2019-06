Torna "Tramonti in calice" a Grignano

Dopo il successo dell’inaugurazione continuano i giovedì estivi a Grignano 2 all’insegna del buon vino e della cultura enogastronimica. Giovedì 27 Giugno alle ore 19:00 avrà luogo il secondo appuntamento della stagione di Tramonti in Calice che avrà come protagoniste le bollicine di una delle zone vinicole più amate e produttive di Italia: la Franciacorta. Nella degustazione, accompagnata da un ricco buffet di finger food ideati e cucinati al momento dallo chef della Sciabola di Udine, e guidata dal sommelier Maurizio Bellafontana vi saranno BERLUCCHI '61 NATURE BLANC DE BLANCS 2012 Franciacorta Millesimato, FERGHETTINA Franciacorta BRUT DOCG, CÀ DEL BOSCO CUVÉE PRESTIGE Franciacorta BRUT

Gli organizzatori dell’evento affermano che “Grignano 2 è ormai tappa fissa estiva per gli amanti del vino a Trieste e semplici avventori. Abbiamo pensato quindi ad un'estate ricca di appuntamenti e sorprese, a due passi dal mare, in una delle location più suggestive della costa triestina. Quest’anno il team si è ampliato anche con la presenza del gruppo Docet, che già organizza durante l’inverno degustazioni e corsi di avvicinamento al vino a Trieste. Inoltre è stato voluto fare un passo in avanti anche sul food, avendo uno chef che prepara live ed espresso tutti i finger food davanti ai clienti.”

Costo della degustazione: 25,00€ a persona

È consigliata la prenotazione: +39 392 944 3567 +39 345 884 7566 +39 347 269 3930

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1059781247528994/

GRIGNANO 2

Strada Costiera 20 - Trieste

Partners di questa terza edizione:

Di.Vini

LA SCIABOLA Luxury Drinks

Fe&l

Docet